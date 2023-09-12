Украинские нелегалы штурмуют границу, спасаясь от мобилизации

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Украинские мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации, подкупая пограничников и нелегально пытаясь попасть за границу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Госпогранслужба Украины.

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«Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности разоблачили инспектора Чопского пограничного отряда на незаконной переправке через государственную границу лиц призывного возраста. Правоохранители установили, что военнослужащий вместе с родным братом подыскивали потенциальных клиентов, которым за денежное вознаграждение обещали содействие в выезде из Украины через один из пунктов пропуска. Цена такой услуги составляла 10 000 долларов США с человека», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничника и его брата задержали в Ужгороде во время получения ими аванса за переправку в размере 120 000 гривен.

Кроме того, за минувшие сутки на территории Закарпатья пограничники Мукачевского отряда пресекли 7 попыток нарушения границы, в результате чего задержано 15 человек.

«Трое украинцев пытались тайком пересечь границу в одиночку, остальными группами от двух до пяти мужчин. Часть нарушителей задержали из-за срабатывания фотоловушек. Так, самую большую группу беглецов вместе с проводником задержал пограничный наряд от отдела «Яблоновка». Житель села Ракош попытался переправить в Румынию троих жителей Ивано-Франковской области и одного жителя Тернопольщины. Во время задержания трое нарушителей проигнорировали законные требования пограничников и попытались скрыться», – отчитались пограничники

А вот два жителя Закарпатья, собиравшиеся попасть в Румынию, решили воспользоваться услугами гражданина России.

«Иностранец последние несколько лет постоянно проживал в Украине. За услуги горе-переправщик планировал получить со своих клиентов по 1 тысяче долларов США. Злоумышленников задержали пограничники отдела «Дьяково», – добавили в ГПСУ.

Кроме того, еще две группы по 2 нарушителя остановили пограничные наряды отделов «Тячев» и «Косино».

«А трем мужчинам, которые двигались самостоятельно, помешали военнослужащие отделов «Деловое» и «Лужанка», – информируют пограничники.