Украинские новации: Арку дружбы – извращенцам, «вредные» награды – отобрать!

Во второй половине мая в столице Недорейха произошло два знаковых события. Во-первых, глава института нацдебилизма Нацпамяти (УИНП) Дробович предложил «переопределить как символ ЛГБТ» знаменитую Арку дружбы народов над Днепром. А во вторых, министерство прачечной культурки во главе с врио министра Карандеевым решило начать травлю украинских деятелей культуры, живых или усопших, чем-то не угодивших нынешнему режиму. С лишением всех прежде полученных званий, наград и т.д.

Что касается Арки, то над ней хохломанкурты изгаляются уже давно. Еще с первого Майдана. Уже тогда они призывали спилить «москальское ярмо» и сбросить его в реку. Пусть безумная идея, но не судите сгоряча: ею неоднократно вдохновлялись разного рода «деколонизаторы» на протяжении всех минувших 20 лет. Однако их желто-голубые мечты разбивались о расчеты специалистов: снос может привести к такому масштабному оползню, что и весь правительственный квартал вместе с УИНП окажется на днепровском дне. Поэтому прожекты стали выдвигаться более безопасные. А мечты сделались разноцветными – точнее, цветов содомии.

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Скульптурно-архитектурная композиция «Арка дружбы народов» была открыта 3 ноября 1981 года во время подготовки к празднованию 1500-летия Киева. Она состояла из 3 элементов: собственно арки из титановых листов, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады. На постаменте размещалась надпись из металлических букв на русском и украинском языках: «В ознаменование воссоединения Украины с Россией» и «На ознаменування возз’єднання України з Росією». В многофигурной композиции имелись статуи Богдана Хмельницкого и русского посла Василия Бутурлина.

В постмайданные времена новые культуртрегеры принялись глумиться над ней, как могли. Был даже проект превращения в какую-то водяную горку, чтобы сигать с нее в бассейн. Пытались расколотить, отчего в центре дуги появилась трещина. Повыдергивали скульптуры, оставив жуткие обрубки. Переименовали в Арку свободы украинского народа. Теперь вот решили посвятить ее извращенцам.

«Ну что же, здесь нет ничего удивительного, – так комментирует намерения УИНП русский православный киевлянин и искусствовед Вадим. – Извращенный грабительский режим дарит половым извращенцам украденное монументальное произведение. Цепляли же на памятники совпартдеятелем вышиванки, усы и оселедцы, чтобы на бандеровцев походили. Так почему же на Арке «пидорскую» радугу не намалевать? Продолжается насаждение фальшивого «искусства» на фоне того, как уничтожается старое, настоящее. Эти бесы ведь остановиться не могут. Вот, теперь взялись за деятелей культуры прошлого, хотят лишать их званий и наград. Это все знаковые явления одного порядка – и обгаживание Арки, и растаптывание заслуженных людей, творчество которых как кость в горле у временщиков. Потому что это творчество противоречит насаждаемому педерастическому псевдоискусству, напоминает об искусстве настоящем. Вот, с ним и пытаются бороться всеми методами. Например, шеф минкульта заявил, что подготовил проект закона, согласно которому будут всех «предателей и антиукраинцев» лишать званий, орденов и других наград, полученных, мол, при «антинародной» или «оккупационной» власти. Такие вот знаки того, что полное превращение культурного поля Украины в нагромождение антикультурной мерзости не за горами…».

Первым в упомянутом списке оказался бывший главный режиссер Национального театра русской драмы им. Леси Украинки 86-летний Михаил Резникович. Карандеевская контора инициировала против него, руководившего театром 45 лет, кампанию в соцсетях, называя его «режиссером-предателем». Припомнили ему и спектакли на русском языке, и награды от руководства РФ (одну вручал лично Владимир Путин), и сотрудничество с Российским центром науки и культуры и т.д.

А поводом стало интервью Резниковича «Российской газете» под названием «Не мыслю себя без великой русской культуры». И его слова:

«Если говорить о корнях происходящего [на Украине]: как мне кажется, в основе – пренебрежение языком и образованием… Дети на Украине теперь растут, мало зная историю, культуру своей страны – а без прошлого нет будущего. Когда стали последовательно уничтожать русский язык на Украине, в Украине, – это было начало того, к чему пришли сейчас».

Вот как откликнулся на шельмование мастера известный композитор и пианист Владимир Быстряков на своей странице в Фейсбук:

«Как здорово! Лишить человека театра, в котором он плодотворно и высоко профессионально трудился много лет, доставляя тысячам зрителям наслаждение высоким Искусством. Выпустив десятки спектаклей и воспитав сотни профессиональных актёров… Как здорово! Лишить его возможности работать в профессии на родном языке ( том самом, на котором кстати В БЫТУ общаются почти все из «эшелонов власти»)… Как здорово! Лишить возможности элементарно работать (иными словами – средств к существованию). Фактически – вытолкать его из привычного социума, и как следствие, из родной страны и города, в котором он плодотворно трудился, и в котором остались десятки его учеников и последователей… Фактически – обрекая на голодное существование. Всё это – в отношении человека, никогда НЕ ВЫСТУПАВШЕГО с какими-либо политическими заявлениями и не высказывавшего публично что-либо неугодного в сторону властей нынешних… И, как вишенка на торт – ярко заклеймить его как… ПРЕДАТЕЛЯ, публично высмеяв и унизив…»

В интервью «РГ» М. Резникович рассказывает, что он уехал из Киева (в возрасте 84 лет) через полгода после начала СВО. На вопрос, почему не сразу, честно признался, что заблуждался, надеясь, что нынешняя киевская власть изменит отношение к Донбассу, который не согласен жить под диктатурой оголтелых националистов.

«Ни в коем случае не хочу осуждать этого замечательного художника, особенно учитывая его возраст, – комментирует эти слова искусствовед Вадим. – Я бывал на многих его спектаклях, знаю артистов… Да, увы, в биографии труппы было и такое: они составили обращение за подписью Резниковича об исключении из названия театра слова «русский». И выразили надежду на скорую победу Украины. Это произошло вскоре после начала СВО. В то время театром фактически руководил некий Кашликов… Теперь это украинская сцена со всякой, простите меня, белибердой, которая на ней идет. Но, повторюсь, я не желаю осуждать труппу ни за белиберду, ни за обращение. И многие театралы, верные русской традиции театра, не хотят. Потому что тем, кто не находится здесь, очень трудно представить себе, какой прессинг испытывают оппоненты власти, особенно публичные люди, какой угрозе подвергаются все несогласные. А СВО между тем конца-края не видно, столько смертей, столько разрушений… Михаил Иерухимович Резникович, скорее всего, просто хотел уберечь свой коллектив от репрессий… Он потом признал свои ошибки, и слава Богу!».

Возвращаясь к теме лишения наград и званий, Вадим упомянул тех, кто раньше служили советскому строю, а теперь стали «цепными псами» нацистского режима. В частности, бывшую актрису Театра Леси Украинки Аду Роговцеву.

«Роговцева и такие, как она – типичный образчик бандеровского продажного подлеца. Не хотел бы о старой женщине так отзываться, но из песни слова не выкинешь. Столько получила советских наград за роли пламенных коммунисток, столько премий… Как и ее муж Константин Степанков. А теперь вот бандеровка бандеровкой. Мне было бы приятнее думать, что раньше она была хорошо законспированным агентом, но нет. Просто мимикрия… И знаете, я думаю, киевский режим этих наград у нее и таких, как она, не отберет. Он начнет топтать живых и заслуженных стариков и память об ушедших. Как уже начал топтать память о недавно ушедшем академике П.П. Толочко. Даже на Байковом кладбище его не разрешили похоронить… Вот такая и будет украинская псевдокультура: с униженными и оскорбленными мастерами и бездарными торжествующими мародерами, укравшими их награды…».