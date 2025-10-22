Украинские оборонщики жалуются: Русские за пару часов полностью выносят предприятие

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские удары стали весьма болезненными для украинской оборонной промышленности. Об этом пишет антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

В материале называются «оторванными о реальности» публикации в западных медиа о строительстве на Украине «сети подземных заводов». Более того, указывается, что у оборонных компаний сейчас проблемы даже с поиском обычных помещений на Украине.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Гендиректор «Украинского совета оружейников» Игорь Федирко говорит, что потребность в производственных площадях растет, но арендодатели неохотно предоставляют свои здания производителям оружия из-за угрозы российских ударов.

«Атаки стали комбинированными – утром у тебя обстрел, через 2 часа – кибератака. Таким образом русские кладут предприятие полностью», – сказал Федирко.

Жалуются на Украине не только на ракетные удары, но и российские дроны, которые технологически постоянно эволюционирует, становясь мощнее и точнее.

«Если шахед не сбивают по дороге к объекту, можете быть уверены, что он попадет именно в то окно того цеха, в который он целился», – заявил изданию один из высокопоставленных собеседников в сфере в оружейной сфере.

А директор одной крупной компании, понесшей огромные убытки после обстрелов, сокрушается, что прибыль приходится тратить на восстановление ущеба.

«Из-за нехватки оборотных средств некоторым пострадавшим компаниям приходится строить этакие финансовые пирамиды – возобновлять сорванные поставки по предварительному контракту, принимая финансирование из следующего», – говорят в отрасли.

При этом попытки решить проблему рыночным способом, то есть застраховать имущество, производителям не удается, поскольку «страховщики обычно отказываются работать с объектами, являющимися стратегическими целями для российских атак».