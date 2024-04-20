Украинские обстрелы отпугнули туристов от Севастополя и западного побережья Крыма

Турпоток в Крым на майские праздники будет выше прошлогоднего, но треть постояльцев отелей составят крымчне. Об этом «ПолитНавигатору» сообщил эксперт туристического рынка, президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов.

«У нас есть рост спроса, но он локальный – Южный берег Крыма. Там мы фиксируем рост на 50% в сравнении с прошлым годом. Но для картины в целом у нас источники ограничены. Статистику посещения мы увидим намного позже, а что касается бронирования, то для подсчета у нас один инструмент – платформа TravelLine. Это система для передачи информации между объектами и каналами продаж. У них есть открытая статистика, она публикуется, в неё можно заглядывать и судить. Они дают информацию по всем регионам страны, есть отдельно возможность выборки Севастополя и Крыма. Но только в том случае, если отель подключен к этой системе. И какой процент объектов представлен на TravelLine никто не знает. Насколько репрезентативны их данные каждый решает для себя. Но другого инструмента нет, и поэтому любой профессионал сейчас пользуется этим», – подчеркнул эксперт.

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По его словам, вся загрузка локализуется на Южном берегу Крыма. Туроператоры фиксируют падение интереса к Севастополю и Западному побережью Крыма – сказывается информационный фон воздушных тревог и ракетных атак. Восточный Крым интересует туристов, но поскольку в майские праздники море еще некомфортных температур, выигрывают те, у кого есть бассейн с подогревом. А таких в Судаке и Феодосии немного.

«Заполняются объекты, которые хотя бы с минимальной инфраструктурой. Без СПА, открытого или закрытого бассейна открываться смысла нет. Сейчас больше 30% загрузки отеля – это внутренний турист. Жители Симферополя и Севастополя, которые на праздничные дни поедут на Южный берег, выберут себе там объект по деньгам, по набору услуг и отдохнут 2-3 дня. Таких людей 30% всей загрузки. До 80% объектов загружаются из пяти регионов – Крым, Краснодар, Ростовская область, Москва, Московская область», – отметил Пылов.

По данным Минкурортов Крыма, на данный момент средний уровень бронирования на май у санаториев составляет 55%, гостиниц – более 40%. Средства размещения с развитой курортной инфраструктурой загружены на майские праздники под завязку.

«У туротрасли Крыма сдержанный оптимизм по поводу предстоящего сезона. На сегодня он явно лучше, чем в прошлом году. С начала года уже порядка 600 тысяч туристов посетили Крым – это на 7% выше аналогичного периода 2023 года. Из них 54% приехали в Крым на отдых по Крымскому мосту, 40% – посредством ж/д сообщения и 6 % – по сухопутному коридору через новые регионы», – отметил министр курортов Вадим Волченко.

Из-за наплыва туристов на Крымском мосту с 27 апреля прогнозируются пробки для прохождения досмотра. Время ожидания может увеличиться при «воздушной тревоге», на время действия которой движение по мосту приостановлено.