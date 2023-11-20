Украинские офицеры бойко предлагают российской стороне различные образцы натовской техники

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Украинские военные охотно продают российской армии западную технику.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПлитНавигатора».

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«Технику мы в основном жжем. Украинцы с техникой не сдаются, скорее, продают периодически. Вообще украинские офицеры в этом смысле большие молодцы. Они готовы продать все, что угодно. Только Украину не могут продать до конца, потому что им там еще зарплату платят», – сказал Живов.

Он уточнил, что самое ценное оружие украинцы продать не могут, потому что оно находится далеко от линии фронта.

«Бывает, что продают образцы западной техники. Мы их покупаем, отвозим в соответствующие институты, исследуем. Это работа наших спецслужб. А сдаются в основном без техники, потому что техники меньше стало. Самое ценное там – системы артиллерийского огня. Они дальнобойные и стоят далеко от фронта – за 30 км. Танки мы жжем, причем, очень бодро и на большинстве направлений», – сказал Живов.