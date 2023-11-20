Украинские офицеры бойко предлагают российской стороне различные образцы натовской техники

Елена Острякова.  
20.11.2023 21:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1248
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские военные охотно продают российской армии западную технику.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПлитНавигатора».

Украинские военные охотно продают российской армии западную технику. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Технику мы в основном жжем. Украинцы с техникой не сдаются, скорее, продают периодически. Вообще украинские офицеры в этом смысле большие молодцы. Они готовы продать все, что угодно. Только Украину не могут продать до конца, потому что им там еще зарплату платят», – сказал Живов.

Он уточнил, что самое ценное оружие украинцы продать не могут, потому что оно находится далеко от линии фронта.

«Бывает, что продают образцы западной техники. Мы их покупаем, отвозим в соответствующие институты, исследуем. Это работа наших спецслужб. А сдаются в основном без техники, потому что техники меньше стало. Самое ценное там – системы артиллерийского огня. Они дальнобойные и стоят далеко от фронта – за 30 км. Танки мы жжем, причем, очень бодро и на большинстве направлений», – сказал Живов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть