Украинские олигархи лишатся в Крыму 130 объектов. В списке Герега, Тарута, Жеваго

02.11.2022  16:51 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Украина, Экономика
Новости Украины

Госсовет Крыма включил в перечень национализированного имущества более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко» (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госсовет Крыма включил в перечень национализированного имущества более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн...

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Депутаты утвердили изменения в постановление Госсовета от 30 апреля 2014 года №2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым», которым была узаконена экспроприация имущества украинского «Приватбанка» и его владельца Игоря Коломойского, а также объектов критической инфраструктуры.

Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации.

«Для нас эта мера — акт справедливости, – заявил спикер Госсовета Владимир Константинов. – Мы не можем позволить, чтобы на нашей территории зарабатывали пособники украинского нацистского режима. Намного честнее, справедливее будет наделять жильём и недвижимостью наших защитников, которые сегодня рискуют своими жизнями на фронтах СВО».

Сеть гипермаркетов «Новацентр» и «Новая линия» являются собственностью украинского нардепа Александра Гереги. АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» принадлежит экс-нардепам ныне покойному Давиду Жвания и Николаю Мартыненко. Первый был соратником Виктора Ющенко, второй – серым кардиналом «Народного фронта» Арсения Яценюка.

ОАО «Судостроительный завод «Залив» –  украинскому бизнесмену Константину Жеваго.

Ранее глава крымского парламента анонсировал в перечне подлежащих приватизации Альминский комбинат стройматериалов в Бахчисарае, принадлежащих  украинскому бизнесмену Сергею Таруте.

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