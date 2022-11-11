Украинские олигархи ограбят европейских налогоплательщиков и госбюджет – Царев

Новости Украины

Украинские олигархи, чьи активы попали под новую волну национализации, получат компенсации и вернут свое, таким образом еще и заработав на этом.

Такое мнение в эфире телеканала «Первый Севастопольский» озвучил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, пример тому – афера Игоря Коломойского с собственностью в Крыму.

«Игра, в которую играет Коломойский, все время находясь на грани, это как канатоходец – он идет-идет и может ошибиться… Насчет аферы, которую он проворачивает, он может сам себя и переиграть. Это не первая его афера. Национализированные его активы в Крыму, он умудрился на них заработать несколько раз. Он задним числом эти активы через «ПриватБанк» заложил в Нацбанк Украины, получил рефинансирование. Причем, стоимость активов была завышена многократно. Тут же гривна, которая была получена, была отправлена на покупку валюты, и объем был настолько большой, что обрушил гривну. Это первое обрушение, когда она обвалилась в два раза в 2014-м году, это как раз эта афера. А почему многократно заработать, потому что он подал в международный суд и будет пытаться получить эти деньги с России еще раз», – заявил Царев.

Так же, по его мнению, поступят бывшие собственники украинских предприятий, которые попали под национализацию сейчас – тот же Коломойский, а также Константин Жеваго и Константин Григоришин. Они вернут свое, причем, что интересно, за счет европейских налогоплательщиков, чьи деньги идут в качестве помощи в Украинский бюджет.

«Больше того, будут грабить несколько раз на одной и той же сделке. Во-первых, сейчас повесят долги и восстановление предприятий, содержание предприятий, пока идут военные действия, пока это невыгодно. А потом, поскольку все это грубо противоречит закону, легко отменят в суде и вернут себе все активы, не говоря о том, что Данилов, секретарь СНБО, сказал о том, что и так все будет компенсировано и уплачены все неустойки», – заключил Царев.