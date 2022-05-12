Украинские олигархи отчитались о том, сколько они потратили на поддержку войны с Россией

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Новости Украины

Представители крупного украинского бизнеса не стали в сторону во время войны и каждый день помогают Вооруженным силам Украины. С 24 февраля в общей сложности топ-предприниматели пожертвовали на помощь украинской армии не менее 140 млн долл.

Об говорится в публикации украинской версии Forbes.

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По данным издания, самую существенную помощь украинской армии оказали Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Юрий Косюк.

Forbes.ua пишет, что Ринат Ахметов с начала войны передал на помощь Вооруженным силам Украины 72 млн долл., а 30 млн заплатил в госбюджет авансом.

Виктор и Елена Пинчук потратили только на помощь ВСУ и теробороне 8,9 млн дол. Также Пинчуки выделили свой дом для функционирования гуманитарных антироссийских проектов. Кроме того, в партнерстве с Офисом президента Украины и Министерством культуры при поддержке PinchukArtCentre создали украинский павильон «Украина: Защищая свободу» во время 59-й Биеннале в Венеции.

В целом семья Пинчуков передала на помощь Украине за более чем 2 месяца 16,7 млн долл. и 3,5 млн долл. удалось собрать через Ukraine Relief Fund.

Не остался в стороне и основной акционер и основатель одного из крупнейших в Европе производителей курятины «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк. С 24 февраля этот олигарх передал на помощь ВСУ 12 миллионов долл. По последней информации, военным на территории, где идут боевые действия, было направлено 10 600 тонн благотворительной продукции: это около 180 вагонов курятины.

Команда гуманитарного штаба МХП за 68 дней войны передала украинским военным 15 автомобилей: 6 автомобилей повышенной проходимости получили армейцы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, еще 7 автомобилей передано на нужды подразделений 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и два автомобиля в воинскую часть А-0707. Сообщается, что все эти авто уже работают на фронте.

Также помогают украинской армии и бизнесмены калибром помельче, среди которых, в частности владелец сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич – перечислил 5,7 млн ​​долл., владельцы сети супермаркетов стройматериалов «Эпицентр» Александр и Галина Гереги – передали 10 млн долл. и 30 млн. дол. налогов авансом, ферросплавный барон Константин Жеваго – оказал помощь на сумму 6,3 млн долл. и 30 млн. долл. налогов авансом, Александр Косован – 5 млн долл., Олег Крот и Юрий Лазебников – по 3,9 млн долл., Вадим Новинский – 7 млн ​​долл., Макс Поляков – свыше 2,3 млн долл., Сергей Тигипко – 3,3 млн долл., Дмитрий Фирташ – 9,7 млн ​​долл., Александр Ярославский – 3,3 млн долл., Петр Порошенко – 10 млн долл., Павел Фукс – 5 млн долл.

Также спкди тех, кто активно помогает ВСУ, такие украинские бизнесмены: Степан Черновецкий, Андрей Ставницер, Егор Гребенников, Артур Гранц, Томаш Фиала, Евгений Черняк, Борис Ложкин, Владислав Чечеткин, Андрей Веревский, Глеб и Екатерина Загорий, Константин Стеценко и Макар Пасенюк, Всеволод Кожемяко, Вячеслав Климов и другие.

Как видим, украинский капитал активно встал на защиту своей кормовой базы, что разительно отличается от поведения значительной части российского олигархического бизнеса, которые, чтобы спасти активы от западных санкций, публично обьявляют о поддержке Украины и перечисляют крупные суммы денег на поддержку украинских беженцев, а то и прямо – на поддержку ВСУ. Среди таких бизнес-коллаборантов совладельцы Альфа-групп Михаил Фридман и Петр Авен, Роман Абрамович, Олег Тиньков, Евгений Чичваркин, Андрей Якунин и другие.