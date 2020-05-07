Украинские олимпийские чемпионы: Мы с русскими – единый народ

07.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Известные украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик снялись в российском документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес», посвященном непростым временам, которые из-за раскольников переживают православные на Украине.

Об этом сообщает «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, Ломаченко заявил, что не разделяет русских и украинцев.

«По сути мы – один народ. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Я все время думал о том, что мы – единый народ. Мы все – православные христиане, и мы живем на одной земле. Сегодня нам пытаются подменить принципы и веру», – подчеркнул Ломаченко.

Похожих взглядов придерживается и Усик, отметивший, что для него не имеет значения, какой национальности и где живет человек.

«Если этот человек ко мне с добротой относится, то и я так же к нему отношусь. С ребятами, которые живут в Москве, мы тренировались и пили чай с одной чашки, и ели кашу с одной миски, когда маленькими были. А сейчас кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком? Я буду продолжать с ним дружить», – сказал Усик.

Напомним, что и Усик и Ломаченко были олимпийскими чемпионами, а сейчас успешно выступают в профессиональном боксе.

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