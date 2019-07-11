11.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Украинские ордена заподозрили в пророссийской зраде

Миниатюра украинского ордена «Золотая Звезда» практически не отличается от советского и российского образцов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил член рабочей группы по реформированию наградной системы Украины, автор десяти знаков государственных наград Украины Александр Сопов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, у нас появился заменитель наград который практически полностью копировал Орден Героя социалистического труда. Вот три изображения – Героя социалистического труда 30-летней давности (Советский союз), действующий Орден Героя труда России и миниатюра ордена Героя Украины. Скажите, надо ли, чтобы высшая государственная награда нашей страны олицетворяла собой историческое наследие Советского Союза и северного соседа, с которым мы сейчас воюем? Я думаю что ответ на этот вопрос достаточно очевиден», – сказал эксперт.

При этом украинизации государственных наград он требовал на русском языке.

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