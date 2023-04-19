Украинские паблики: Большая часть техники ВСУ в Бахмуте уничтожена или повреждена

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Продолжаются ожесточенные бои за освобождение Артемовска. Российские силы теснят противника, который удерживает небольшую часть города.

Так, в соцсетях была опубликована карта, из которой следует, что ВСУ контролируют чуть более 10 процентов Артемовска.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

При этом за ЧВК «Вагнер» – более 80 процентов. При этом менее десятой части города находится в так называемой серой зоне, полного контроля за которой нет ни у одной из сторон.

«По сообщениям на утро, «Вагнер» усилил нажим на северо-западе города, а также в западных районах, продвигаясь с разных направлений к высоткам на окраинах города, где у противника создан серьезный укрепрайон, за который он рассчитывает еще некоторое время подержаться», – описывает ситуацию военный обозреватель Борис Рожин.

Тяжелую ситуацию признают и украинские источники.

«По нашей информации, противник продолжает активно атаковать в Бахмуте с шести разных направлений. Враг бьется за контроль над последней дорогой. Если трассу потеряют, то будут созданы все условия для наступления на Часов Яр», – пишет украинский военный паблик «НачШтабу».

По словам ВСУшников, русские активно применяют барражирующие боеприпасы «Куб», «Ланцет» и «Краснополь».

«Осложняет оборону города, что у врага постоянная огневая поддержка артиллерией штурмовых подразделений. Используют бронегруппы в связке со средствам РЭБ и РЭР. Также противник оперативно возводит фортификационные сооружения, укрепляя занятые позиции. Слабой стороной у вагнеровцев считается логистика, им тяжелее получать боеприпасы, продовольствие и снаряжение. Может показаться, что наши подразделения находятся практически без поддержки. Это не совсем так. В артиллерии мы проседаем сильно. Но есть авиационная поддержка – 2 Су-27 и 2 МиГ-29. Важное преимущество в городских боях достигается за счет превосходства западных образцов оружия над российским», – утверждает паблик.

Украинские военные публикуют видео передвижения по находящейся под российским огневым контролем последней дороге, которая связывает гарнизон ВСУ в Артемовске с тылом.

На роликах можно увидеть массу разбитой украинской техники.

«Оборонять город тяжело в связи с тем, что большая часть техники уничтожена или повреждена в ходе боев. Подразделения вымотаны», – признает «НачтШтабу».