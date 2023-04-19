Украинские паблики: Большая часть техники ВСУ в Бахмуте уничтожена или повреждена

Олег Кравцов.  
19.04.2023 15:40
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Продолжаются ожесточенные бои за освобождение Артемовска. Российские силы теснят противника, который удерживает небольшую часть города.

Так, в соцсетях была опубликована карта, из которой следует, что ВСУ контролируют чуть более 10 процентов Артемовска.

Продолжаются ожесточенные бои за освобождение Артемовска. Российские силы теснят противника, который удерживает небольшую часть...

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При этом за ЧВК «Вагнер» – более 80 процентов. При этом менее десятой части города находится в так называемой серой зоне, полного контроля за которой нет ни у одной из сторон.

«По сообщениям на утро, «Вагнер» усилил нажим на северо-западе города, а также в западных районах, продвигаясь с разных направлений к высоткам на окраинах города, где у противника создан серьезный укрепрайон, за который он рассчитывает еще некоторое время подержаться», – описывает ситуацию военный обозреватель Борис Рожин.

Тяжелую ситуацию признают и украинские источники.

«По нашей информации, противник продолжает активно атаковать в Бахмуте с шести разных направлений. Враг бьется за контроль над последней дорогой. Если трассу потеряют, то будут созданы все условия для наступления на Часов Яр», – пишет украинский военный паблик «НачШтабу».

По словам ВСУшников, русские активно применяют барражирующие боеприпасы «Куб», «Ланцет» и «Краснополь».

«Осложняет оборону города, что у врага постоянная огневая поддержка артиллерией штурмовых подразделений. Используют бронегруппы в связке со средствам РЭБ и РЭР. Также противник оперативно возводит фортификационные сооружения, укрепляя занятые позиции. Слабой стороной у вагнеровцев считается логистика, им тяжелее получать боеприпасы, продовольствие и снаряжение.

Может показаться, что наши подразделения находятся практически без поддержки. Это не совсем так. В артиллерии мы проседаем сильно. Но есть авиационная поддержка – 2 Су-27 и 2 МиГ-29. Важное преимущество в городских боях достигается за счет превосходства западных образцов оружия над российским», – утверждает паблик.

Украинские военные публикуют видео передвижения по находящейся под российским огневым контролем последней дороге, которая связывает гарнизон ВСУ в Артемовске с тылом.

На роликах  можно увидеть массу разбитой украинской техники.

«Оборонять город тяжело в связи с тем, что большая часть техники уничтожена или повреждена в ходе боев. Подразделения вымотаны», – признает «НачтШтабу».

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