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Под натиском российских сил украинские формирования продолжают терять свои позиции в западной части Артемовска.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают как украинские, так и российские ресурсы, отслеживающие ход боев за город.

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Так, военкор Александр Симонов (телеграм-канал «Позывной Брюс»), работающий непосредственно в Артемовске, описал обстановку по состоянию на вчерашний день.

«На северо-западе Бахмута подразделения ЧВК «Вагнер» заняли рубеж по улице Крайняя и продолжили двигаться в сторону района Забольница. Район Поселок практически полностью контролируется музыкантами. Овладев железнодорожной станцией «Бахмут-2», вагнеровцы продолжили развивать наступление в западном направлении, перейдя ж/д пути и заняв комплекс многоэтажных зданий на улице Пушкина, элеватор с прилегающей территорией, здание СИЗО и выйдя на рубеж улицы Полевая. С юга район Водоканал практически полностью перешел под контроль ЧВК «Вагнер». Музыканты встали на рубеж улицы Лесной. Продолжаются ожесточенные бои в районе Самолет», – сообщает Симонов.

А военно-аналитический паблик «Рыбарь» указывает, что тяжелые бои продолжаются у поселка Хромово, где подразделения ЧВК «Вагнер» часть трассы, связывающей украинский гарнизон с тылом, но «многочисленные попытки контратаковать и вернуть контроль над утраченными позициями пока не приносят успеха ВСУ».

«В Бахмуте штурмовые отряд «вагнеровцев» расширили зону контроля к западу от железнодорожной станции. На данный момент интенсивные бои идут у зданий индустриального и медицинского колледжей, превращенных ВСУ в опорные пункты», – уточняет «Рыбарь».

Любопытную информацию опубликовала вчера испанская газета El Mundo. Ссылаясь на источник ВСУ, издание написало, что в Артемовске остались «только войска прикрытия».

«Там осталась только пара хороших бригад, остальные ушли. Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделаем это очень скоро», — описал собеседник газеты ситуацию в городе.

Испанские журналисты утверждают, что техника ВСУ выходит из города.

«Несмотря на заявления о выводе техники ВСУ из Артемовска, она все еще есть в городе», – в свою очередь пишет военный обозреватель Борис Рожин.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается оставлять Артемовск, поскольку это откроет дорогу на Славянск и Краматорск.

С мнением украинского президента соглашается военный аналитик Василий Дандыкин.

«Наша армия получит определенные тактические преимущества с освобождением Артемовска. Откроется направление на Славянск, Краматорск. Будет возможность наступать на Часов Яр и Константиновку. Но дальше эта огромная агломерация заканчивается — начинается открытая местность, где трудно закрепиться. По сути, такой агломерации, как там, в мире трудно найти. Все цепляется — город за город, поселок за поселок. Отсюда небывало тяжелые боевые действия в городских условиях», – сказал Дандыкин «Известиям».

Впрочем, украинский военный паблик Deep State, регулярно составляющий карты боевых действий, признает, что ситуацию серьезно ухудшается.

«Враг продолжает давить на многих участках фронта. Эти попытки выглядят как поиски слабых мест, а не массированное наступление. В Бахмуте кацапы продавливают оборону, но обновления ЛБС по Бахмуту пока не будет. С каждым днем удержание города становится все более трудной задачей из-за уменьшения площади контроля, что дает преимущество вражеской невысокоточной артиллерии», – сокрушается Deep State.