Украинские пацифисты призвали Зеленского не принимать закон о военной диктатуре

03.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Всеукраинское движение пацифистов призвало Владимира Зеленского и его команду отказаться от проводимой милитаризации Украины и выполнить свои предвыборные обещания, принеся в страну долгожданный мир.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил глава движения, украинский журналист и бывший политузник Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень для меня сегодня важно, я как последовательный пацифист, выбранный главой Всеукраинского движение пацифистов, хочу зачитать заявление Украинского движения пацифистов по поводу так называемого законопроекта о резервистах.

Если кратко, этот закон даёт право президенту только своим указом без согласования с СНБО, Верховной радой и Кабинетом министров на полгода любого человека возрастом до 45 лет взять на так называемое «дообучение», – сказал Коцаба.

Далее он зачитал официальное обращения своей организации.

«Украинское движение пацифистов осуждает законопроект № 3553 внесённый в парламент президентом Владимиром Зеленским. По сути, это закон о военной диктатуре, им предусмотрена тотальная военная регистрация работающих людей, драконовские штрафы и тюрьма за отказ убивать и воевать в армии, и за солидарность с отказниками, за отлов полицией людей, и с последующей насильственной доставкой их в военкомат, наращивание затратной и небезопасность теневой армии в виде резервной армии и возможность её быстрой мобилизации для авантюрных милитаристических кампаний.

В случае принятия закона Украину ждёт продолжение кровопролития, рост преступности, тенизация и спад экономики. Новые тысячи украинских граждан, убегающих от войны и военщины, вынуждены будут бежать за границу.

Президент Зеленский был выбран в 2019 году поскольку публично рассказывал про свои мечты остановить стрельбу и отказаться от массовой армии в пользу профессиональной армии.

Однако политика Зеленского демонстрирует лживость ранее озвученных слов и более напоминает грёзы больного.

Призываем президента Зеленского отозвать законопроект № 3553 про военную диктатуру, как закон, который нарушает его предвыборные обещания, а также конституционные и фундаментальные права человека, такие как: право на мир, право на труд, право на свободу убеждений и идейный отказ от военной службы.

Считаем, что Верховная рада не должна спешить с принятием закона про военную диктатуру, который, по сути, подрывает конституционные основы демократической, цивилизованной, свободной державы на Украине.

Должно быть обеспечено участие гражданского общества в обсуждении законопроекта № 3553 на всех этапах парламентской процедуры. Воля украинского народа, который требует остановить войну должна быть исполнена, так как народ является источником власти.

Парламентарии должны услышать и учесть позицию украинских пацифистов про пути достижения мира в нашей стране и во всём мире.

Война – это болезнь, мир на Украине есть требование здравого рассудка и преимущественного большинства граждан, нация требует радикальной демилитаризации, требует мирного диалога про решение конфликта на Востоке Украины, неотложной отмены призыва, также сокращение армии и вооружения, перенаправление этих военных расходов на решение общих социально-экономических проблем.

Заявляем, что соответственно с международным правом на Украина обязано быть общедоступным альтернативная невоенная служба для отказников служить в армии и убивать. Так как по данным ежегодного доклада Европейского бюро отказа от военной службы на Украине альтернативная служба является практически недоступной. Желающих её нести дискриминируют, а уклонение от призыва наказывается.

На сегодня Украина системно нарушает статью 18 международного пакта: «про гражданские и политические права», и статью 9 конвенции: «о защите прав человека и основополагающих свобод».

Что касается закона № 3553, он усугубит существующую проблему с реализацией вышеперечисленных прав человека в правовом поле Украины и приведёт к серьёзным нарушениям прав человека», – зачитал документКоцаба.