Украинские патриоты узрели в фото Зе утомление, испуг и грядущий «fuck up»

19.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский старается продолжать антироссийскую линию Петра Порошенко, но из-за неопытности нынешнего президента ему, а, стало быть, и всей Украине, угрожают провалы.

Об этом в эфире «5 канала» заявил известный на Украине харьковский писатель-майданщик Сергей Жадан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я слушал речь Зеленского в Нью-Йорке (на заседании в ООН, – ред.), и если бы я не слышал этот знакомый голос со знакомыми нотками, то, по большому счёту, можно было бы подумать, что эту речь писали спичрайтеры Порошенко.

Правда, в конце он немного смазал, что «война не выигрывается победой», пошли какие-то такие не совсем понятные вещи. Но в целом всё сказано – кто агрессор, что происходит, что война касается не только Украины, а целой Европы», – порадовался майданщик.

Однако президентство дается Зеленскому нелегко, поделился опасениями Жадан.

«Лучше всего итоги последних ста дней его (Владимира Зеленского – прим. ред.) управления подвёл «Time». Вспомним эту фотографию на обложке – там Зеленский после нескольких месяцев – утомление, испуг и тотальная дезориентация.

На самом деле, это очень тревожно. Я не зубоскалю, и не хочу тыкать пальцем: «А я говорил», потому что это касается не только Зеленского и его окружения, а всех нас. Потому что это президент всей Украины. И в случае, если произойдёт какой-то «Fuсk up» у него – это будет касаться всех нас.

А в ситуации, когда у нас идёт война, вчера погибло трое военных, каждый день погибают люди, заниматься какими-то экспериментами: «А давайте мы выберем актёра, выберем какого-то артиста цирка, кого-то ещё с какой-то не совсем относящейся к политике сферы» – это слишком большая роскошь», – резюмировал Жадан.