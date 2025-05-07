Украинские пехотинцы – это «карандаши», которых расходуют, не вспоминая имен, – офицер ВСУ
Украинские командиры относятся к своим пехотинцам как к расходному материалу, которые выполняют одноразовые задачи, будто простые карандаши – так же их и называют.
Об этом в интервью украинской журналистке Анне Максимчук заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинский пехотинец, к сожалению, констатируем факт, – это в большинстве случаев – погибший, о котором даже завтра не вспоминает командир, потому что все, он пятисотый, пропал без вести. Мне очень много звонили: «Денис, найдите там в той бригаде, в той, пропал без вести». Я звоню командирам рот, командирам батальонов, штабов, а они говорят: «А он уже три дня, мы не понимаем, где, связи нет, скорее всего, он умер, скорее всего, уже нет никого».
То есть пехоту, к сожалению, очень много некомпетентных командиров называют «карандашами». Я ненавижу тех людей, которые называют «карандашами», а, соответственно, и расходуют их как карандаши. То есть, к сожалению, такое отношение в армии к пехоте. И пехотинцы это понимают. И очень много командиров, которых бы я казнил сам на поле боя, называют вновь прибывших карандашами», – заявил Ярославский.
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