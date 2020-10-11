11.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Украина
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Украинские переговорщики довели Козака до тошноты


Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на дух не переносит таких обманщиков, как украинские переговорщики.

Об этом в ходе чат-интервью заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Козак постоянно бегает сюда-туда, что-то пишет, говорит, паникует? Это похоже не на тонкую дипломатию, а на истерию… Не есть ли это признаком того, что Россия водит нас за нос обещаниями?» – задал вопрос один из участников.

Михаил Погребинский выразил мнение, что такое поведение заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака вызвано многочисленными попытками украинской стороны хитрить и не выполнять взятые на себя обязательства.

«Козак жёсткий переговорщик и его тошнит (и бесит) от болтунов, которые сегодня обещают, и даже ставят свою подпись под обещаниями, а завтра делают вид, что ничего не обещали. Так что за нос пытаются «развести» Ермак с Зе, но у них не получается», – ответил эксперт.

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