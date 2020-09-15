Украинские перевозчики умоляют спасти их от краха

15.09.2020, Киев, Игорь Петров

Из-за отсутствия адекватной политики со стороны властей Украины и кризиса в связи с пандемией отрасль автомобильных перевозок пришла в упадок.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Федерации работодателей транспорта Украины Орест Климпуш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отсутствие четких подходов к функционированию транспорта в условиях пандемии привела к критической ситуации. Карантин привел к упадку отрасли. Более 3 месяцев были запрещены перевозки. Пассажиропоток значительно упал. Ситуация чрезвычайная. Мы неоднократно обращались к правительству с просьбой поддержать нашу отрасль, но так и не дождались конкретных шагов.

Кроме того, накопился ряд проблем. В частности, рынок заполнили нелегальные перевозчики в отношении которых не предпринимается никаких шагов. Отсутствует компенсация за осуществление перевозок льготных категорий граждан. Сегодня сложилась критическая ситуация с обеспечением разрешений на перевозки в другие страны. Главным образом это касается наших соседей.

Отсутствует нормативное урегулирование внедрения европейских норм допуску к рынку, отсутствуют кредитные программы на льготных условиях для пополнения транспортного парка. До сих пор не урегулирован рынок такси и перевозок на заказ. Требования ЕС по повышению квалификации водителей не внедряются», – сказал Климпуш.

Перевозчики намерены провести всеукраинский форум автомобилистов, куда хотят пригласить представителей министерств и депутатов. Проведение форума запланировано на 8 октября 2020 года.