Американские летчики боятся участвовать в вылетах против своих российских визави, а уничтожение на Украине первого переданного ей западной коалицией истребителя F-16 еще больше усиливает этот страх.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил американский подполковник в отставке +, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дэвиса, кроме официально подтвержденной потери, есть вероятность, что Украина недавно лишилась еще двух F-16.

«В самом первом боевом столкновении был потерян один из самолетов. И появляются некоторые сообщения, которые еще предстоит подтвердить, но есть свидетельство того что по меньшей мере два F-16 были уничтожены на земле…

В F-16 нет никакой панацеи, F-16 – очень хороший самолет, он хорошо служит Соединенным Штатам, но это не волшебная пуля – это самолет, и его можно сбить, как и все остальное. Американские пилоты со всеми нашими системами уже давно опасаются российских воздушных событий и российских ракет воздух-воздух. Так что даже наши собственные пилоты обеспокоены тем, что им придется столкнуться с российскими самолетами, российскими противовоздушными ракетами и российскими истребителями в воздухе. А идея о том, что вы собираетесь взять советского пилота МиГ-29 или кого-то, кто был обучен по советской системе, а затем обучить их летать на американском F-16 за очень ограниченное количество времени всегда была глупой затеей…

Украинские пилоты не обучены должным образом, и все же они поднимаются в воздух. Когда они делают это в первый раз, один из них падает с неба. Так как вы думаете, насколько велика вероятность того, что у вас будут сотни пилотов, сотни западных людей, которые скажут, что мы хотим сесть в эти самолеты. Они знают, как трудно будет летать против русских», – заявил Дэвис.