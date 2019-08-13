Украинские погранцы довели до слез стариков при пересечении границы с Крымом

13.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские пограничники устраивают допросы на границе с Крымом и доводят пенсионеров до слез в пунктах пропуска.

Об этом в своем блоге пишет бывший политзаключённый Спартак Головачев, которому пришлось более двух лет провести в харьковской тюрьме, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Голованов привел в пример рассказ своей знакомой, которая недавно посетила полуостров.

«Позвонили из Крыма родители знакомой , приехавшие навестить больную родственницу . Пожилые старики в отчаянии, какие унижения им пришлось пережить от украинских пограничников после полутора часов очереди на пекущем солнце . Пришлось отвечать на множество оскорбительных вопросов:

– Зачем вы вообще туда едете?

– А к кому вы едете, кто у вас есть знакомый в Крыму ?

– На какой срок вы едете ? Вы раньше ездили ? А почему раньше не ездили ? И.т.д.

Женщина, уже на нейтральной территории горько разрыдалась.

– За что, ко мне такое отношение? Я же не преступница , обычная пенсионерка, всю жизнь проработавшая на заводе», – передает ее слова Головачев.

При этом, российские пограничники с другой стороны КПП, по его словам, были предельно вежливы.

«Ещё больше расплакалась, когда улыбающийся крымский пограничник приветливо сказал : Добро пожаловать в Крым! Через неожиданно короткое время старики уже были в Крыму. Находясь в совершенно другой, спокойной и аполитичной атмосфере, старики с содроганием думают о том, что на днях нужно возвращаться в «свободную, европейскую» страну».