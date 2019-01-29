Украинские пограничники довели до смерти на КПП четвертого пенсионера за месяц

29.01.2019, Луганск, Александр Гусар

На КПП «Станица Луганская» скончался пожилой мужчина, у родственников которого украинские пограничники вымогали взятку.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он рассказал, что украинские пограничники продолжают целенаправленно создавать препятствия на пунктах пропуска, что ведет к гибели гражданского населения.

«28 января, на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская» умер мужчина 1951 года рождения. По словам очевидцев, пенсионер пытался пересечь контрольно-пропускной пункт в сопровождении жены и сына. Пропустив мужчину, пограничники задержали его родных под предлогом дополнительного досмотра. В течении двух часов они тянули время, вымогая взятку у родственников пенсионера. От сильных эмоциональных и физических потрясений у пожилого человека случился сердечный приступ, вследствие чего он скончался», – рассказал Марочко.

Он также добавил, что на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская» это уже четвертая смерть за текущий месяц.