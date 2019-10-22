Украинские пограничники на Черниговщине задержали просителя убежища из России

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

На российско-украинской границе в Черниговской области 26-летний россиянин попросил политического убежища на Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Вчера, 21 октября, в пункт пропуска “Сеньковка”, что в Черниговской области, на вход в Украину прибыл 26-летний гражданин России. Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине”, – говорится в сообщении.

В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

После проведения необходимых мероприятий гражданин соседней страны направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.

В ведомстве сообщили, что в мае этого года двух нарушителей границы, которые направлялись на Украину вне пунктов пропуска, задержали пограничники Сумского отряда. Задержанные сразу сообщили, что они являются супругами и, минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за их преследования в РФ с целью получения политического убежища на Украине.