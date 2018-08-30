Украинские пограничники на границе с полуостровом порвали крымчанину два паспорта

30.08.2018, Симферополь, Анастасия Самойлова

Украинские пограничники порвали два паспорта крымчанина, когда тот пытался попасть на полуостров со стороны Украины.

Об этом рассказывается в сюжете, который подготовили журналисты канала «Крым 24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сергей 10 лет жил в Италии и работал поваром. В прошлом году решил переехать на Украину, но перспективы там оказались туманными», – рассказал журналист.

«Да, было трудно устроиться на работу, потому что у меня паспорт с крымской пропиской. Я не мог ни на работу официально устроиться, ни счёт в банке открыть. Я как бы существую, но как бы и нет, – рассказал пострадавший. – Есть такой человек, но его паспорт не действительный».

Когда Сергей окончательно разочаровался в жизни на Украине, он решил переехать в Крым, где до переезда в Италию прожил 6 лет.

«Дошёл до блокпоста, дал паспорта. Имел неосторожность сказать, что я туда навсегда, еду домой жить. Ну и меня не пустили. Порвали паспорта и всё. Аргументировали тем, что сказали мне: «Едь на Донбасс, стреляй сепаратистов». На украинской стороне стоял наш крымчанин, он сказал мне: «Стреляй сепаратистов теперь». Другой – полковник – посмеялся с меня, сказал: «Попробуй теперь восстановить паспорт с крымской пропиской». Всё. Я пошёл назад, а потом подумал: «Какое назад? Дом мой там, за спиной». Развернулся и пошёл вдоль залива.

Потом меня поймали пограничники, я с палкой ещё шёл, хотел отбиваться. Крикнули мне, я спросил: «Русские?», они кивнули. Я сразу бросил палку и был рад, что я дома. Они меня так аккуратно упаковали, посадили в машину и отвезли. Всё было хорошо», – рассказал Сергей.

Ему выбрана мера пресечения в виде личного поручительства. Его заберут родственники. Теперь он займётся оформлением российского гражданства и поиском работы.