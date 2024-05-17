Украинские пограничники начали стрелять на поражение по бегущим за границу уклонистам

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За попытку перейти украинскую границу, чтобы попасть в Румынию, пограничниками был убит украинский мужчина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

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«По предварительным данным, 15 мая около 19 часов военнослужащие пограничного отряда во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией», – говорится в сообщении.

Отмечается, что требование остановиться мужчина, 39-летней уроженец Днепропетровска, проигнорировал. У застреленного нашли загранпаспорт и туристическое снаряжение.

«Во время преследования беглеца военнослужащие произвели несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Впоследствии они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы», – добавили в ГБР.

При этом там не стали уточнять, каким образом предупредительные выстрелы (как правило, даются вверх), смогли попасть в голову убитого.

«Один из военнослужащих задержан, готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)» – рассказали уточнили в ведомстве.

Примечательно, что по обнародованным на днях официальным румынским данным, с февраля 2022 года порядка 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу. При этом большинство из них объяснили, что бегут из страны, поскольку не желают воевать.