Украинские пограничники: Нас предало командование. Зеленский обманул
Россия напоила, накормила и сохранила жизни украинских пограничников, которые добровольно сложили оружие в пункте пропуска «Чонгар» на границе с Крымом.
Об этом говорится в сюжете телеканала «Вести. Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Всего на территорию России вышли 16 пограничников, из которых пятеро проходили срочную службу.
Сами пограничники на камеру признались, что российские силовики обошлись с ними предельно корректно.
«Нормально обращались, ничего такого – не били, не орали. Нормальными словами», – заявил один из них.
По словам украинских пограничников, их предало собственное командование.
«Сказали стоять, все будет хорошо. Нам должны были подогнать автобус, но никто его так и не подогнал».
Много вопросов у них накопилось и к президенту страны Владимиру Зеленскому: «Он говорил, что войну прекратит, но он этого не сделал», – говорят украинские пограничники.
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