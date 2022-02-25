Украинские пограничники: Нас предало командование. Зеленский обманул

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Новости Украины

Россия напоила, накормила и сохранила жизни украинских пограничников, которые добровольно сложили оружие в пункте пропуска «Чонгар» на границе с Крымом.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Вести. Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего на территорию России вышли 16 пограничников, из которых пятеро проходили срочную службу.

Сами пограничники на камеру признались, что российские силовики обошлись с ними предельно корректно.

«Нормально обращались, ничего такого – не били, не орали. Нормальными словами», – заявил один из них.

По словам украинских пограничников, их предало собственное командование.

«Сказали стоять, все будет хорошо. Нам должны были подогнать автобус, но никто его так и не подогнал».

Много вопросов у них накопилось и к президенту страны Владимиру Зеленскому: «Он говорил, что войну прекратит, но он этого не сделал», – говорят украинские пограничники.