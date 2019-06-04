04.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Одесса, Политика, Пропаганда, Россия, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Украинские пограничники не пустили в страну россиянку, обвиненную в поддержке сепаратизма

В международном аэропорту Одессы сотрудники Госпогранслужбы не пропустили гражданку РФ, которая, по данным украинских спецслужб, осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Одесской области.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Согласно сообщениям ГПСУ в Одесской области, во время оформления пассажиров авиарейса «Минск-Одесса», пограничниками Одесского отряда остановили уроженку Москвы — гражданку Российской Федерации. В отношении нее пограничники имели информацию, согласно которой иностранка осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях.

Гражданке РФ 1985 года отказано в пересечении государственной границы Украины, а также о данном факте сообщено сотрудникам СБУ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть