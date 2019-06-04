Украинские пограничники не пустили в страну россиянку, обвиненную в поддержке сепаратизма

04.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В международном аэропорту Одессы сотрудники Госпогранслужбы не пропустили гражданку РФ, которая, по данным украинских спецслужб, осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Одесской области.

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Согласно сообщениям ГПСУ в Одесской области, во время оформления пассажиров авиарейса «Минск-Одесса», пограничниками Одесского отряда остановили уроженку Москвы — гражданку Российской Федерации. В отношении нее пограничники имели информацию, согласно которой иностранка осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях.

Гражданке РФ 1985 года отказано в пересечении государственной границы Украины, а также о данном факте сообщено сотрудникам СБУ.