Украинские пограничники поставили на поток браконьерство в Азовском море

16.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские военные, совместно с представителями Госпогранслужбы, занимаются рыболовным браконьерством в прилегающей к территории Донбасса акватории Азовского моря.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поражает цинизм чиновников силовых ведомств Украины, которые пользуясь служебным положением в преступном сговоре с начальником Регионального управления морской охраны ГПС Украины контр-адмиралом Костура О.И. и командиром Мариупольского отряда морской охраны ГПС Украины капитаном 1 ранга Сиринским Н.В. реализовали преступную схему по вылову и реализации ценных пород рыб в акватории Азовского моря в районе Белосарайской и Бердянской косы с использованием морского буксира «Корец» ВМС Украины и пограничных катеров государственной пограничной службы Украины BG-23, BG-25.

Высокопоставленные коррупционеры, под предлогом охраны государственной границы и отработки мероприятий боевой подготовки привлекают суда ГПС для преступного браконьерского промысла по вылову осетровых пород рыб, занесенных в Красную книгу Украины.

Особенно поражает жадность должностных лиц ГПС Украины, которыми для устранения конкуренции ограничивается допуск рыболовецких траулеров и местных жителей в наиболее рыбные места, закрывая районы промысла под предлогом якобы выполнения боевых стрельб», – рассказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, такие действия украинских должностных лиц наносят ощутимый вред не только фауне Азовского моря, но и всем государству, так как на одни только заправки судов в течение недели было израсходовано от 30 до 37 тонн дизельного топлива, что составляет 1 млн гривен в денежном эквиваленте.

«Высокопоставленные коррупционеры параллельно решают вопросы своего личного обогащения на «теплых местах» при новой украинской власти, что подтверждается фактом пересылки свежемороженой севрюги руководством Мариупольского отряда морской охраны своим кураторам в Киев», – добавил Никитин.