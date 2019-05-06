Украинские пограничники предупредили: будут разворачивать назад туристов с георгиевскими лентами

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В преддверии праздника 9 Мая Госпогранслужба Украины выпустила агитационный видеоролик, предупреждающий въезжающих из-за рубежа о запрете на ношение георгиевской ленты, за нарушение которого грозит запрет на въезд в страну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



На видео мужчина подходит к стойке контроля и протягивает сотруднице Госпогранслужбы свой паспорт, говоря «Здравствуйте» в ответ на украинское приветствие «Доброго дня». В этот момент выражение лица девушки меняется, и она с подозрением смотрит на русскоязычного гостя, замечая выглядывающую из-под его куртки георгиевскую ленту. После этого бдительная сотрудница ставит в загранпаспорт мужчины красную печать с надписью «Запрещен въезд в Украину».

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«С середины апреля и до празднования Дня победы на границе Украины традиционно возрастает количество путешественников-нарушителей, которые дерзко пропагандируют георгиевскую (гвардейскую) символику (ленты).

Напоминаем, что изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты в Украине – это правонарушение. За публичное использование (в том числе ношение) ленты или ее изображение статьей 173-3 КоАП предусмотрен штраф от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Хотя законодатель еще не определил, какой именно орган или должностное лицо должно составлять протоколы о таких админнарушениях (законопроект 9259 по результатам рассмотрения профильным Комитетом рекомендован к одобрению в первом чтении), на границе нарушители не остаются безнаказанными.

Нередки случаи отказа иностранцам с георгиевскими (гвардейскими) лентами во въезде в Украину с запретом въезда (обычно на 3 года). После таких отказов пограничники направляют в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков правонарушения», – говорится в сопровождающем видеоролик заявлении украинского ведомства.

Напомним, еще в мае 2017 года Верховная Рада приняла закон, которым вводится административная ответственность (штраф или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты.