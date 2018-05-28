28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинские пограничники: россиянка с тремя детьми попросила убежища в Незалежной

Гражданка России с тремя детьми вчера вечером на границе попросила предоставить ей статуса беженца из-за преследования в России по религиозным мотивам, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

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“Во время пограничного контроля в пункте пропуска “Сеньковка” женщина, которая прибыла с детьми 2005, 2007 и 2009 годов рождения, обратилась к пограничникам Черниговского отряда с просьбой о предоставлении ей статуса беженки. Россиянка сообщила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам”, – говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что русскую впустили на Украину, а о ее просьбе сообщили ГМС Украины в Киевской области.