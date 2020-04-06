Украинские пограничники схватили и передали в СБУ двух человек, перевозивших российские книги

06.04.2020, Харьков, Игорь Шаповалов

Накануне вечером на Луганщине украинские пограничники задержали грузовой микроавтобус, перевозивший «особо опасную» русскую литературу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Фургон двигался по полевой дороге возле пограничного села Лантратовка. В транспортном средстве 57-летний водитель вместе с 48-летним пассажиром везли почти 6 десятков картонных коробок с более чем 2,3 тысячи книг.

По результатам предварительного осмотра – вся печатная продукция российского производства. Среди книг есть как мировые бестселлеры, так и продукция российских авторов, которая показывает «подвиги» российских силовиков, освещает события советской эпохи. Есть ли в этих книгах антиукраинские произведения или те, что содержат советскую пропаганду, будут устанавливать эксперты», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что водитель микроавтобуса должен был доставить эту литературу в Киев за 20 тысяч гривен. На данный момент его привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и вместе с пассажиром и грузом передали СБУ «для проведения необходимых экспертиз и квалификации деяния».

Примечательно, что среди «запрещённой» литературы есть скандально известная «История российского государства» белоленточника и либерала Бориса Акунина.

Ранее книгу Акунина раскритиковал российский патриотический публицист Егор Холмогоров, убедительно доказавший, что «труд» либерала не имеет никакого отношения к исторической науке.