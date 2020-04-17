Украинские полицаи, угрожая оружием, избили девушку

17.04.2020, Луганск, Игорь Шаповалов

На территории подконтрольной Киеву части ЛНР в городе Рубежное отряд украинских полицейских в ходе беспричинного задержания местного жителя напали на местных жительниц.

Соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook опубликовал житель Рубежного Анатолий Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это было вчера, примерно в 18:00. Моя 16-летняя дочка с мамой проходила в районе Ласточки во дворах города Рубежного. Так как ранее, думаю, слышала от меня, что патрульные во время карантина превышают свои полномочия, начала снимать, как остановили прохожего ни за что и цепляться к нему», – говорится в сообщении.

В сюжете видно, как группа полицейских без объяснения причин задержала идущего по улице молодого человека, и попытались увезти его в участок. Задержанный говорил, что ни в чём не виноват, и возмущался подобным беспределом правоохранителей.

Немногочисленные прохожие стали снимать происходящее на видео. Полицейским это не понравилось.

«Отойдите, я с оружием», – потребовали силовики у стоящих неподалёку девушек.

Когда прохожие отказались расходиться, правоохранители применили силу – полезли в драку против двух местных жительниц, однако в результате были вынуждены ретироваться.

Анатолий Морозов подчеркнул, что пострадавшая девушка на данный момент госпитализирована, однако её жизни ничего не угрожает.

«В итоге полицейские начали прикрываться ст. 36 не объясняя ничего. Потом без предупреждения начали применять физическую силу, на видео ещё не всё. После чего подтянулась общественность, этот экипаж сбежал, другой приехал

Повезли на санпропускник, там сказали подозрение на трещину в спине, повезли в другой город Лисичанск детская областная больница. Дочка ночует там, госпитализируют её. Вроде трещина не подтвердилась, но сейчас не чего не известно. Знаю одно, когда моя жена возвращалась между городами, остановили скорую копы, и начали разговаривать и угрожать, что их сотрудник пошел по тому же пути и снимает побои. Девочке 16 лет и побила бойца спецподразделения ТОР. Это жесть», – добавил он.