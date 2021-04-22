Украинские полицаи угрожают России дивизией СС, уничтоженной в первом бою

22.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украинские полицейские не стесняются подчеркивать свою близость к подразделениям СС.

Так, один из командиров патрульной полиции города белая Церковь в Киевской области в сфотографировался в продуктовом магазине с тремя пакетами сока, из которых он сложил надпись СС «Galicia».

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Соответствующую фотографию своего подчиненного, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге разместил командир батальона патрульной полиции Василий Коряк.

«… командир роты передает привет и намекает, что ожидать захватчикам, если они действительно попробуют полезть», – пишет Коряк.

В свою очередь руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем блоге подчеркнул, что белоцерковские полицейские плохо знают историю.

«Командир полиции Белой Церкви Васыль Коряк публикует фото своего подчиненного рекламирующего дивизию СС «Галиция». Полицейский пишет, что это намек на то, что следует ожидать захватчикам. Коряк и его подчиненные плохо знают историю и не в курсе, что нацистскую дивизию СС «Галиция» полностью разгромили в первом же бою», – напоминает Долинский.

Также негативно в адрес командира патрульной полиции высказались в комментариях.

«Это намек на то, что в случае оккупации Ваш командир роты вместе с подчиненными пойдет полицаем служить у оккупантов или как? Кроме того, СС Галичина вступила в единственный бой – Битва под Бродами, где проиграла. Это намек на то, что ваши полициянты профукает в случае чего все?

Вам бы с командиром роты на пару не помешало хотя бы Википедию почитать перед тем, как что-то постить в соцсетях. Потому что мне, как жительнице бывшего Тетиевского района, а ныне Белоцерковского, уже немножко страшно за образовательный уровень белоцерковской полиции и за такое нагнетание паники с намеком, что наши менты или полицаями пойдут или профукают все», – комментирует скандальный пост пользователь Елена Марченко.

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