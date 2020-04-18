Украинские политики ездят на поклон к Путину

18.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина все еще критически зависит от России и позволяет открыто работать «российским агентам».

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил пропагандист Юрий Бутусов, близкий к бывшему секретарю Совбеза Александру Турчинову, передает корреспондент «ПолитНавигатора

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По словам Бутусова, Россия толкает Украину на повторение приднестровского сценария в Донбассе – прекращение войны и фактическое признание независимости республик.

«В стране, у которой нет самостоятельной пока, к сожалению, субъектности и самостоятельной политики, сохраняется очень высокая зависимость от России. Именно это создает благоприятную среду не для каких-то старых агентов давно засекреченных, а для того, чтобы вербовать новых в любой момент. У нас открыто работают три телеканала, которые связаны с кумом Путина в Украине, пророссийская партия, абсолютно открыто.

К Путину на доклад ездят руководители политической партии, которая борется за власть, оказывается системное влияние на украинскую политику изнутри. И Россия подталкивает Украину к приднестровскому варианту, когда мы должны прекратить огонь на Донбассе и просто молча согласиться с оккупацией части нашей территории.

Потому у нас война, к сожалению, ведется фрагментированно – парни на фронте держат фронт, там идет война, это правда. А, к сожалению, здесь в Киеве многие люди не ведут войну, а сотрудничают с врагом», – заявил Бутусов.