Украинские политики и чиновники наперегонки побежали сдавать друг друга в посольство США

На Украине начинает работу серьезная американская комиссия, которая займется фактами разворовывания помощи от Вашингтона.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Закон и порядок в США» заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

Ведущий поинтересовался, почему США не проведут полный аудит относительно предоставленной Киеву помощи, чтобы выяснить, сколько было украдено.

«Ещё не вечер. Мне вот мои источники говорят о том, что в 20-х числах в Украину прибывает очень серьёзная комиссия, которая начинает именно аудит всего того, что было сделано. И не только аудит», – подчеркнул аналитик.

По его словам, «передовая часть» этой комиссии из США уже прибыла и начала общаться с украинскими чиновниками и политиками, которых вызывают в американское посольство.