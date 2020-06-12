Украинские политики призывают поставить памятник Лукашенко

07.08.2020, Киев Киев, Вадим Москаленко

Госпереворота в Минске не будет, потому что украинский майдан 2014 года и его крайне негативные последствия научили Белоруссию и Россию ценить спокойствие и стабильность.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Про майдан Лукашенко правильно сказал, что никакая это не революция, а государственные переворот, потому что смены строя не произошло, а рассказывать про революцию можно только студенткам, которые не соображают ни в политике, ни в мире.

Лукашенко есть за что на родине памятник поставить, ведь за 30 лет своего правления, он провёл свою страну без единого военного конфликта. Это то, чего, к сожалению, мы не смогли сделать. Он сохранил свою экономику и перешёл от советской экономики к полурыночной.

Мы конечно не до конца понимаем, какая в Белоруссии экономическая модель, но по крайней мерее никто никого не убивает, и люди живут в комфорте. Население Белоруссии как было 20 миллионов, так и осталось, а на Украине было 52, а сегодня меньше 30, территории нет, экономики нет. Поэтому он для меня является хорошим примером», – отметил он.

Также экс-депутат Рады подчеркнул, что белорусы видели, что происходило на Украине во время и после майдана, и потому никто не позволит устроить в Минске аналогичный госпереворот.

«То, что он засиделся, а людям в принципе претит статика – это очевидно. Но если он уйдёт в Белоруссии может начаться то же самое, что началось у нас, все эти процессы начиная с оранжевой революции. Для Белоруссии майдан будет негативен. То, что он сказал по поводу майдана – честно и искренне.

То, что это не последний срок Лукашенко очевидно, он изберётся почти 100 процентов, а выборную кампанию Лукашенко, как и Путину, сделали украинцы в 2014 году горящим майданом. Лукашенко сегодня даже не надо убеждать народ, что стабильность — это хорошо, что не надо друг друга убивать и творить то, что творили на Украине – это и есть избирательная кампания.

Мы на себе показали, сколько может быть крови, сколько может быть экономических, психологических и территориальных разрушений. Поэтому Лукашенко выиграет выборы без вариантов», – заключил Балицкий.