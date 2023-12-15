Украинские политики теряют виллы и пентхаусы в российском Крыму

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Государственный совет Крыма готовит к национализации очередные объекты недвижимости, принадлежащие украинским фирмам, олигархам или аффилированным с ними структурам, которые хоть и зарегистрированы в российском правовом поле, но являются элементом поддержки ВСУ и тех, кто совершает в отношении РФ недружественные действия.

Перечень включает имущество 75 физлиц, фирм и организаций, которые утверждены протоколами антитеррористической комиссии в Республике Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вопреки активно педалируемой теме национализации «Виллы София», бутик-отель народной артистки СССР Софии Ротару в список не вошёл. Зато в нём содержатся три квартиры и одно парковочное место по адресу: пгт Ливадия, ул. Батурина, дом 44 а.

Недавно одна из квартир в этом доме была продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей – это пентхаус четы Зеленских. Теперь под экспроприацию попали квартиры экс-нардепа Виталия Хомутынника, который продал одну из квартир Зеленским еще в 2013 году. Остальные зарегистрированы на мать Хомутынника Валентину Ивановну и на его отца Юрия Владимировича. Еще одна квартира Хомутынников находится в другом доме в пгт Отрадное, и она тоже попадает под изъятие в пользу республики.

ЖК Император, где находятся квартиры Хомутынников.

Кроме того, из известных объектов недвижимости украинских депутатов в списке значится парк-отель «Марат» в посёлке Гаспра, который прежде связывали с нардепом Игорем Шкирей. Многие годы народный избранник устраивал гаспринцам коммунальный террор, отказывая то в проходе через территорию парка к домам, то в приёме канализационных стоков в сеть, которая проходит через отель.

Есть в списке имущество Николая Васильевича Онищука – полного тёзки украинского политика и депутата нескольких созывов, ранее возглавлявшего Министерство юстиции Украины, а также фигурирующего в прессе, как «земельный рейдер». В Красногвардейском районе Крыма за ним числится участок в 5 гектаров.

За Устиной Онищук, которая тоже юрист и тоже проживает в Киеве, оформлен особняк в поселке Форос в 700 кв метров, который выставлен на продажу за 200 миллионов рублей. Через суд ялтинские власти пытались обязать Онищук погасить долги по земельному налогу за участок в 25 соток, которые накопились с 2014 года.

Выставленный на продажу особняк Онищука.

Еще один собственник с киевской регистрацией – ООО «Спецгазпостач» – судился с администрацией Ялты в стремлении снизить свои арендные платежи за землю. Принадлежащий ООО жилой дом в 900 квадратных метров, расположенный по переулку Свердлова, 7, на самом деле является историческим объектом – первым фешенебельным отелем «Лондон» в Ялте.

На протяжении многих лет здание стоит полуразрушенным. Прошлой зимой в нём случился масштабный пожар. По договору, заключённому в 2010 году, «Спецгазпостач» получил земельный участок в 540 квадратных метров для реконструкции, строительства и обслуживания гостиницы. Но теперь выставил обгоревший остов отеля на продажу – на сайтах недвижимости можно найти объявление о продаже здания за 72 миллиона рублей.

Есть в перечне имущество ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича». В украинскую бытность комбинат, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, имел в Крыму большие сельхозугодья, расположенные в Кировском районе Крыма.

В списке указано АО «Клинический санаторий «Полтава», включая артезианскую скважину, водо- и грязелечебницу. Под национализацию попадает центр спорта «Эволюция» – бывший Национальный центр паралимпийской и олимпийской подготовки и реабилитации инвалидов НЦ «Украина», выстроенный в украинский период за счёт бюджетных средств и перерегистрировавшийся по российскому законодательству после 2014 года. Центр работал до последнего дня, принимая инвалидов круглогодично.

В списки подлежащих национализации включено имущество семьи Народницких – Анатолия Леонидовича, Ярослава Анатольевича и Элины Анатольевны. Их объекты недвижимости находятся в городах Керчь и Симферополе. Отдельно в списке на национализацию указано керченское предприятие ООО «Ювас-транс». Этот судоремонтный завод находится в Керчи и имеет прямое отношение к семье Народницких.

В марте этого года телеграм-канал «Крымский СМЕРШ» опубликовал информацию об Элине Народницкой, которая в своём Инстаграм страдала по Украине, размещала видео крымских пейзажей с антироссийской музыкой и выкладывала флаги Украины с текстами за ВСУ. Аналогично поступала её сестра.

После привлечения к ответственности за публикацию Народицкая оплатила штраф и извинилась. Но сама того не желая, привлекла повышенное внимание к своему семейству.

Оказалось, что в Крыму у них целая империя, на саму Элину зарегистрированы фирмы с доходом в 50 миллионов рублей в год, а на семью зарегистрированы предприятия в Крыму, Украине и Евросоюзе.

Глава семейства Анатолий Народицкий является ИП и учредителем ООО «Ювас-Транс» (Керченский судоремонтный завод) и ООО «Гласс Трейд+»(хранение и переработка морских биологических ресурсов). Сын Ярослав Анатольевич Народицкий является ИП и учредителем шести предприятий.

Семья Народицких ведет бизнес с компаниями из Евросоюза, используя для этого свои украинские фирмы. Так, например, на Ярослава Народицкого зарегистрирована компания в Шотландии с миллионным долларовым оборотом. В учредительных документах он указывает себя как гражданина Украины, а его сын служит в ВСУ.

Кроме того, имеется информация, что морские сухогрузы, танкера и буксиры, которыми владеет семейство, использовались для контрабандного перемещения через международные границы нефти, газа, алкоголя и табака. И вот теперь на эту империю обратили внимание наши власти – принято решении о национализации всего бизнеса, на территорию предприятий введена временная администрация.

А еще временная администрация введена на ряд крупных агропромышленных предприятий, расположенных в Красноперекопском, Раздольненском, Первомайском районах. Причём судя по доступным и открытым данным, некоторые из них являются зарегистрированными получателями льгот и грандов, как производители сельхозпродукции, субъекты малого бизнеса и пр.

Кто стоит за этими предприятиями в документах не указывается, а руководителями на данный момент являются ликвидаторы.