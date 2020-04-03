Украинские политики устроили разборки у границы с Россией

03.04.2020, Сумы, Игорь Шаповалов

К беспроигрышному на Украине приему – подключению «российской угрозы» – решил прибегнуть коммерсант Мишель Терещенко, потомок эмигрантов, бывший французский подданный и бывший военнослужащий американского ВМФ, в 2015 году получивший из рук Петра Порошенко украинское гражданство. Тогда, на волне эйфории и привлечения во власть иностранцев, Терещенко был избран мэром городка Глухов Сумской области, откуда был его эмигрантский род (дед был министром финансов Временного правительства Российской империи), обещая построить здесь европейский рай.

Вчера Терещенко опубликовал истеричное заявление, в котором обвинил своего предшественники Юрия Бурлаку в попытке захвата власти с использованием поддельных документов и при соучастии сотрудников полиции. Терещенко утверждает, что за сменой власти стоит экс-депутат от Партии регионов Андрей Деркач, пытающийся восстановить влияние в родном городе, утраченное после переворота 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рейдерский захват власти в Глухове, городе на границе с агрессором. Нагло и цинично регионалы-деркачевцы под руководством Юрия Бурлаки прямо сейчас захватывают власть в Глухове с помощью полиции», – панически объявил Терещенко.

По его словам, Юрий Бурлака и его сторонники использовали поддельное заявление мэра об отставке, которое Терещенко, якобы, не писал. Тем не менее, документ прошел государственную регистрацию, а президент Владимир Зеленский предпочел не вмешиваться в ситуацию, сокрушался мэр.

«Самозванец Юрий Бурлака в сопровождении полиции вчера, 1 апреля, вломился в городской совет с требованием отдать ему печать. Вместе со своей бандой и несколькими предателями из городского совета они проводят полную инвентаризацию, угрожают и пытаются незаконно увольнять членов моей команды», – жалуется Терещенко.

Пока что провинциальные разборки вылились в двоевластие в городке – оппоненты французского градоначальника провели сессию, где проголосовали кадровые решения.

Лагерь Терещенко ожидаемо объявил это собрание незаконным, а новоназначенные кадры – самозванцами.

Отметим, что за время пребывания на должности мэра Терещенко так и не смог привнести в опекаемый им городок французский шик – напротив, мусора на улицах стало больше, а случаи задержек по зарплате – массовыми. Зато новоиспеченный украинский политик исправно славил «киборгов», томос, скорбел по жертвам «голодомора-геноцида», «небесной сотне» и т.п. – всё в рамках объявленного нового русофобского курса.

Больше всего выписанный из Франции мэр отметился следующей инициативой – еще задолго до разговоров о «легалайзе», предложил сделать Глухов центром «конопляной терапии», однако и этот проект в итоге так и не был воплощен.

В целом же, как отмечали местные жители, Терещенко чаще проводил время в Париже или Киева, нежели во вверенном ему Глухове.