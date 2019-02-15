15.02.2019, Киев, Игорь Петров

Нынешняя избирательная кампания по уровню нарушений стала беспрецедентной даже для Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы давно занимаемся наблюдением и анализом избирательных кампаний в Украине, но такой не то что грязной, а вообще изуродованной, искривленной и в правовом, и в социальном, и в социологическом смысле избирательной кампании мы не помним», – заявил Карасев.

Это свидетельствует о глубоком кризисе политической системы Украины, в свою очередь сказал эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко.

«Эта кампания беспрецедентна. И по количественным показателям, по числу кандидатов, и никогда еще ЦИК, даже во времена Кивалова, не была так плотно сформирована действующей властью. Из 16 членов ЦИК тем или иным образом с властью аффилированы 12. По числу фейковых новостей, по числу провокаций эта кампания тоже для Украины уникальна. И сам факт того, что такая кампания стала возможна, говорит о том, что политическая система Украины, которая была сформирована в 1996 году, естественным образом уже не соответствует общественным потребностям», – убежден Матвиенко.