Украинские пользователи раскрыли тайну «заторможенности Зеленского»

16.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Пользователи украинского интернет-магазина «Розетка» «затроллили» производителя минеральной воды, которая продается онлайн.

Причиной стало название товара – «Вода ледникового периода питьевая негазированная Fromin Crystal Water с кристаллами горного хрусталя», а также цена товара – 620 гривен за бутылку, объемом 0,7 литра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментаторы в своих сообщениях под товаром проявили всю свою эрудицию и фантазию.

«Вода супер. Помыл ей машину – теперь летом не включаю кондиционер – ледниковый период чувствуется. Иногда даже приходится включать печку. Хочу задать вопрос продавцу: а есть вода мезозойской эры? Я взял бы литр на зиму. А миелофон из кристаллов хрусталя по инструкции на этикетке собрал. На выходных, если не поеду на дачу, попробую захватить галактику»,- пишет пользователь Андрей.

Его тезка добавляет: «Соседка поила этой водой домашних животных. Кот вымахал до двух метров в холке и отрастил 20-сантиметровые клыки. Куры стали охотиться на коров, к тому же подозрительно похожи на птеродактилей. Рекомендую».

Посетитель сайта с ником «Внутри Лапенко» отмечает: «Смейтесь смертные, смейтесь. У меня друг, между прочим известный инженер, решил проверить свойства данной воды..

Купил бутылку, смешал каплю воды с СО2 и натрий хлором, внутри образовалась планета по типу Плутона, через день там развилась инопланетная колония. Через еще полкапли они создали адронный коллайдер, разгадали загадку черных дыр, и переместились во времени и пространстве. Когда я нашел его мертвым в лаборатории, смог оживить, брызнув пару капель на его уже синие губы, слава богу никто не пострадал».

«Прочитал отзывы и решил купить одну бутылку. Поскольку препарат очень сильнодействующий, взял небольшую дозу в пипетку и капнул четыре капли в левое ухо, и три в правое. Через час член удлинился до 76 сантиметров и встал как кол. Пока я думал что делать с нахлынувшими на меня половыми чувствами, внезапно заметил что обхват левого бицепса стал 40 см, а правого 90 см. Начали расти волосы на спине.

Еще через три часа начал прорезываться второй ряд зубов. Зубы лезли острые и я мог спокойно до крови прокусывать бетон и тещу. Решил подождать пока денек-другой. Если процессы стабилизируются, то капну еще 5 капель. В средний глаз. О результатах сообщу позже», – пишет Владимир.

А пользователь Сергей уверяет, что благодаря воде смог разгадать загадку украинской власти: «Из достоверных источников стало известно, что эту воду пьет сам Зеленский, отсюда и такие гениальные идеи и заторможенность в мышлении. Захолодило мозг, наверное. Осторожнее, сильно холодит мозг!».