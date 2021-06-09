Украинские попытки модернизировать ГТС и нарастить добычу газа позорно провалились

09.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Несмотря на то, что Украина уже давно планирует модернизировать свою газотранспортную систему и нарастить добычу газа, этого так и не произошло.

Об этом в беседе на канале КРТ заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте вспомним 2009 год, когда был проект модернизации украинской ГТС стоимостью 9 млрд долларов в тех ценах и тех условиях. С тех пор прошло больше десяти лет, но ничего из этого не реализовано. С 2016 года инвестиционные программы ГТС недофинансируются. Также недофинансируется ГТС сейчас. Доходы от транзита упали, доход оператора газотранспортной системы – 35 млрд гривен», – сказал Землянский.

«То есть ни о каких 6 млрд долларов речь не идёт от слова совсем – по действующему контракту с «Газпромом» мы получаем порядка 1 млрд., ещё около 10 млрд. гривен оператор ГТС зарабатывает внутри рынка по очень спорным схемам, там есть масса вопросов которые связаны с ростом задолженности на рынке. А нарастить добычу сейчас… Мы наращивали добычу с 2015 года да. Бывший глава комитета парламентского, Витренко, обещал, что если население будет платить европейскую цену, то на 50% увеличится добыча газа. Последние года 3 цена точно европейская, но добыча не выросла», – отметил эксперт.

«Все методы интенсификации добычи, которые применялись, дали краткосрочный эффект – в 2017 году добыча подросла на полмиллиарда кубометров, а потом резко понизилась. С технической точки зрения её ничего не мешает повышать, если бы стояла задача повышения добычи. Вообще это отдельный вопрос – почему не увеличивается добыча в Украине хотя громких заявлений об этом было сделано немало. Пока, я так понимаю, никто наращиванием добычи заниматься не собирается.

У оператора газотранспортной системы надо искать логику по импорту – на импорте можно заработать. «Нафтогаз» покупает импортный газ, так называемый реверсный, через свою дочку, швейцарскую прокладку. Риторический вопрос к правоохранительным органам – где остаётся маржинальная разница и по какой цене закупается газ? Это отдельная история. В ближайшие два-три года роста добычи ждать не приходится», – сказал Землянский.