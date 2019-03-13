Украинские порты погрузились в хаос

13.03.2019, Одесса, Владимир Гладков

Двоевластие и бюрократическая неразбериха в украинских портах привели к тому, что моряки не могут получить документы, а их имидж на мировом рынке сильно упал.

Об этом эфире одесского телеканала «Медиа-Информ» заявил экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пятого марта дипломно-паспортные столы капитанов портов, которые были назначены министром и действуют в составе администрации морских портов, отключены от системы регистрации квалификационных документов. А капитаны морских портов, которые назначены недавно созданной Морской администрацией Украины, ещё не подключены. И сегодня документы принимают, но моряки с пятого марта не могут получит документы, и сколько времени это продлится – никто не знает», – отметил он.

По мнению экс-замминистра, двоевластие и неразбериха в украинских портах уже стала известна на весь мир, что может привести к весьма нежелательным для них последствиям.

«Ежегодно в украинские порты заходят 12-13 тысяч судов. Если мы это разделим на количество месяцев, то мы поймём, что за десять дней, а кризис двоевластия существует чуть больше, чем десять дней, заходят около 300 судов. Уже почти 20 дней, как существует это ситуация, так что считайте, что уже более 500 судов, которые столкнулись с двоевластием.

Это ведь не просто суда. Это 500 капитанов, из которых большая часть – это иностранцы. Как минимум, 99% судовладельцев иностранцы, даже если капитаны наши граждане. Безусловно, они информируют свои компании. То есть уже на весь мир это известно. Не только в ИМО (Международная морская организация – прим. ред.), это известно и в клубах, достаточно широкому кругу предприятий и компаний, которые связаны с морским бизнесом.

Я уже не говорю про украинские компании, которые поставлены в такие условия, что они и трёх капитанов могут пережить. Безусловно, это всё потеря средств, времени, это останавливает развитие. Но какой имидж мы уже создали за эти 20 дней неразберихи, и можно только представить, какими будут последствия. Не хочется, чтобы это привело к внеплановой проверке ИМО, пересмотру недавнего аудита или попаданию в какой-то список», – сказал бывший чиновник.

Также Юрий Васько добавил, что Украина вынудила своих моряков искать лучшей доли в других государствах, где нет такой сложной и дорогой бюрократии.

«Украинские моряки стали очень активно терять позиции на международном рыке по сравнению со своими коллегами из стран Юго-Восточной Азии. Просто потому, что все эти сложности, все эти дорогие бюрократические процедуры, которые накладывает на них государство, ведут к тому, что украинские моряки становятся неконкурентоспособными.

Многие уже едут в другие страны получать документы, вы представляете, до чего довели? Украинские моряки едут в Румынию, в Болгарию, Польшу, в Росси просто потому, что им проще поехать туда, прожить там какое-то время для того, чтобы получить там свидетельство. И, безусловно, для иностранных судовладельцев они уже не украинские моряки» – резюмировал Васько.