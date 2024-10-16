Украинские посольства забиты заявлениями об отказе от гражданства

Посольства Украины за рубежом буквально забиты заявлениям от покинувших страну людей, которые хотят выйти из украинского гражданства. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бортника, если бы процедура выхода из гражданства была проще, то и сотни тысяч все еще проживающих на Украине людей также захотели бы сдать паспорт с трезубцем.

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«Извините, давайте скажем честно – наши посольства сегодня за рубежом забиты заявками на отказ от украинского гражданства. Говорят, что речь идет о десятках, а, возможно, и сотнях тысяч заявлений. Многие из людей хотят отказаться от украинского гражданства. Понятно, что это такой подход: когда хорошо – я с вами, когда все плохо, то я сам по себе… Если их начнут лишать гражданства, многие из таких людей скажут: «Слава богу, мы об этом только и мечтаем. Просто, дело в том, что лишение гражданства Украины подписывает президент, а президент категорически не подписывает эти заявления. Очень мало и очень в исключительных случаях», – сказал эксперт.

«Если бы президент сейчас подписал или сказал: «Хорошо, я подпишу все заявления на лишение гражданства, сотни тысяч людей в Украине вышли бы из украинского гражданства. И не только военнообязанные, но и многие женщины, дети, которые уехали заграницу уже, нашли себе новое место для жизни, социализировались», – заявил Бортник.