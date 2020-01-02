Украинские потребители ничего не выиграют от газовых договорённостей с Россией

02.01.2020, Киев, Игорь Петров

Заключение нового контракта на транзит российского газа по украинской ГТС и выплата «Газпромом» трех миллиардов долларов согласно решению Стокгольмского арбитража никак не отразятся на ценах на газ для населения Украины.

Об этом в беседе на телеканале NEWSONE заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На тарифы для населения это никак не влияет. Эти 3 млрд сейчас начнут куда-то делить и в следующем году их никто не найдет, не волнуйтесь. Тарифы на газ от этого не снизятся. Вообще, транзит газа никакого отношения к тарифам для населения не имеет. Нет никакого соглашения (на прямые поставки газа из России)», – делает вывод Охрименко.

По мнению вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и должна это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

«Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику», – заявил Кулеба в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Напомним также, что во время переговоров при подготовке нового транзитного контракта «Газпром» предложил Украине покупать газ напрямую, без реверса, с 20%-ной скидкой.