Украинские позиции засыпали банкнотами с призывом сдаваться

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Над позициями украинской армии начали разбрасывать российские листовки в виде 1000-гривневых купюр.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил телеграм-канал «Хуже Федосеева», опубликовавший соответствующие фото.

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«Пропагандистисткая листовка ВС РФ. Креативную составляющую в виде банкноты в 1000 гривен разработали наши пиарщики», – указывается в публикации.

На псевдокупюре, как и на настоящей, изображен деятель Центральной рады Михаил Грушевский.

Кроме того, на одной стороне можно увидеть, что «банкнота» предназначена ВСУшникам, которым предлагается сдаться.

На другой стороне можно прочитать:

«Скоро эта банкнота останется в прошлом с твоей бандеровской властью. Сделай правильный выбор».