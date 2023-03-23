Украинские позиции засыпали банкнотами с призывом сдаваться

Олег Кравцов.  
23.03.2023 17:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина


Над позициями украинской армии начали разбрасывать российские листовки в виде 1000-гривневых купюр.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил телеграм-канал «Хуже Федосеева», опубликовавший соответствующие фото.

Над позициями украинской армии начали разбрасывать российские листовки в виде 1000-гривневых купюр. Об этом,...

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«Пропагандистисткая листовка ВС РФ. Креативную составляющую в виде банкноты в 1000 гривен разработали наши пиарщики», – указывается в публикации.

На псевдокупюре, как и на настоящей, изображен деятель Центральной рады Михаил Грушевский.

Кроме того, на одной стороне можно увидеть, что «банкнота» предназначена ВСУшникам, которым предлагается сдаться.

На другой стороне можно прочитать:

«Скоро эта банкнота останется в прошлом с твоей бандеровской властью. Сделай правильный выбор».

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