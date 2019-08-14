Украинские правозащитники не возьмут в толк, за что порохоботы ругают Зеленского

14.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока что инициативам команды нового президента Украины Владимира Зеленского могут рукоплескать стоя «самые одиозные морды режима Порошенко».

Об этом в видеообращении на своей странице в «Facebook» заявил украинский юрист, глава общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Правозащитник перечислил ряд «случайных» совпадений между политикой режима Порошенко и команды Зеленского.

«1. Руководитель избирательного штаба Зеленского заявляет о том, что нужно срочно ввести цензуру в работу средств массовой информации. Мол, война же.

За 4 года до него этого же требовали, наверное, самые одиозные морды порошенковского режима: Пашинский, Геращенко, Чорновол.

Представитель Зеленского по Крыму заявляет, что не нужно восстанавливать водоснабжение и энергоснабжение полуострова. Напомню, конец 2014 – начало 2015: Турчинов, Пашинский, Яценюк, Порошенко делают все для того, чтобы Крым и люди там остались без электроэнергии, воды, еды. В 2017 цивилизованный мир, в частности представитель Евросоюза Мингарелли, был шокирован решением Порошенко и Турчинова о блокаде Донбасса.

В 2019 Данилюк, министр финансов при Порошенко, а сегодня секретарь СНБО при Зеленском (это случайно), заявляет, что не видит смысла в отмене экономической блокады Донбасса. Той самой, которая, кроме того, что лупит по украинцам, по целостности Украины, забирает у нашей страны ежегодно 2 % ВВП, то есть несколько миллиардов долларов.

В 2016–2017 Порошенко, Гройсман убеждали, что необходимо распродавать украинскую землю, поэтому нужен так называемый рынок земли. Сейчас об этом говорит Зеленский.

«Мы проведем масштабную приватизацию, распродадим очень интересные объекты», – говорит новый президент, а за два года до этого распродажу работающих украинских бюджетоформирующих объектов объявил и начал воплощать в жизнь Гройсман.

«Нам необходимо работать с МВФ на тех условиях, которые они нам рисуют», – убеждают у Зеленского.

Помните, как Порошенко всю свою каденцию крестился на полученные Украиной кредиты; помните, какие *лядские, антинародные законы они принимали по указке кредиторов? История повторяется.

«Тарифы не находятся в ведении президента», – уверяет Данилюк. Но мы ведь слышали уже подобные слова от Порошенко, для этого ли мы его меняли? А идея с префектами, которой сейчас хвастается новая власть, была выдумана в 2015 году Порошенко. По сути, это надсмотрщики в регионах, которые будут иметь право абсолютно бесконтрольно, безответственно перед регионами отменять, приостанавливать либо блокировать любое решение на региональном уровне; подотчетны и подчинены они будут только президенту. Насколько это соответствует децентрализации? Ни насколько. Все в духе Порошенко. Я не говорю уже о том, что в новую Комиссию по судебной и правовой реформе опять включены те же порошенковские ставленники, с помощью которых последний узурпировал власть над судами», – перечислил юрист.

«Вероятно, что сам президент вообще не в курсе того, что говорит его окружение – многоголовое и многоголосое. Надеюсь, он сможет вникнуть в ближайшее время в те острые вопросы, которые перечислены и которые волнуют общество, чтобы не дать реваншу темных сил состояться в Украине», – неуверенно выразил надежду Максим Гольдарб.