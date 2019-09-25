Украинские правозащитники пожаловались на безнаказанность преступлений националистов

25.09.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине суды и правоохранители покрывают совершающих преступления националистов, при этом статью, которая предусматривает ответственность за разжигание межнациональной, расовой и религиозной ненависти, как правило «шьют» неугодным журналистам и оппозиционерам.

Об этом в ходе 14-го рабочего заседания СРВЧИ ОБСЕ заявила представитель организации «Антифашистская правозащитная лига», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«У нас в Украине большую часть преступлений против ромов, против других национальностей, иностранных студентов, арабов, африканцев совершают именно неонацисты, неонацистские организации поддерживаются на государственном уровне, представителю Украины должно быть стыдно по поводу этого неоспоримого факта», – заявила правозащитница.

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«28 августа 2019 года в Домановском районе Николаевской области неонацисты нанесли свастику на памятник жертвам Холокоста, при этом ещё оставили послание новоизбранному президенту, намекая на его этническое происхождение. Также последние несколько лет стали обыденным преступления на почве национальной и расовой ненависти.

Хочу обратить внимание, что в Украине существует практика сокрытия преступлений на почве национальной и расовой ненависти, когда нападения на темнокожих студентов, арабов, совершённые членами праворадикальных неонацистских организаций на почве расовой ненависти, полиция регистрирует как хулиганские действия. Это несмотря на то, что заявители утверждали, что они подверглись насилию именно по поводу их расовой принадлежности», – рассказала представитель «антифашистской лиги».

При этом она подчеркнула, что существующая 161 статья уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за разжигание межнациональной, расовой и религиозной ненависти, последние пять лет применяется исключительно против неугодных журналистов, блогеров и оппозиционеров власти.