05.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинские правозащитники уличили СБУ с нарушении прав человека

Правозащитники назвали незаконным размещение в Херсоне билбордов с личной информацией людей, которых СБУ объявила «сепаратистами».

Об этом сообщил канал «Магнолия ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На Херсонщине появились билборды с разглашением личных данных подозреваемых в сепаратизме жителей Херсонской области. Как выяснили журналисты «Магнолия ТВ», эту акцию провела Служба безопасности Украины. Правозащитники отмечают, что спецслужба нарушила права человека, обвиняя не осужденных лиц.

«Речь идёт о билборде «Они предали Украину, свою землю, свой народ. Стали пособниками оккупанта». Такое обнародование является оправданным с точки зрения того, что лица не осуждены и этот факт не установлен. Есть разглашение информации, которая составляет личные данные, закон о защите персональных данных. Соответственно те лица, которые считают, что их права нарушены, они могли бы обратить к соответствующим судовым органам. В данном случае, якобы цель ведении этой пропагандистской кампании, это защита интересов государства, такая высокая цель, но вместе с этим она не совсем сделана согласно тех правовых стандартов, которые должны быть соблюдены», – отметил исполнительный директор Украинской Хельсинской группы по правам человека Александр Павлюченко.

Ему вторит эксперт Украинского института по правам человека Михаил Чаплыга.

«Теоретически информировать о том, что они разыскиваются по таким-то обвинениям в целом возможно. Из того, что я видел на фотографиях этих бордов, там фактически идёт обвинения, привязка к личным данным этих людей, то есть, обвинения до вынесения приговора суда, значит это нарушение соответствующей статьи Конституции, которая предусматривает презумпцию невиновности. То, что кажется делом пропаганды какого-то патриотизма, оно на самом деле идёт через нарушение Конституции, а так же законодательства о защите персональных данных. Я не верю в защиту права и добрые цели, если они достигаются попранием прав и базовых конституционных норм», – заявил он.