Украинские прокуроры просят 14 лет тюрьмы для бразильского ополченца ДНР

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В судебных дебатах прокуратура попросила 14 лет лишения свободы для бразильца Рафаэля Лусварги, обвиняемого на Украине в участии в боевых действиях на стороне ДНР, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Так, сегодня в Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялись судебные дебаты в уголовном производстве по обвинению Лусварги.

“Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества”, – говорится в сообщении.

В свою очередь, Лусварги во время дебатов признал вину в части своей деятельности в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицал участие в террористических организациях.

Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого до 16 мая, а также назначил на 2 мая 2019 года дату выступления обвиняемого с последним словом. После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, 4 мая 2018 года нацисты из С14 задержали уже освобожденного Лусварги и передали его в СБУ. В итоге, дело было снова открыто.

Впоследствии, уголовное производство по Лусварги было передано в Павлоградский горрайонный суда Днепропетровской области.

“Было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-го мотострелкового батальона “Викинг” “ДНР”, – сообщает прокуратура.

Лусварги по данным украинской прокуратуры, в частности, воевал в подразделениях ДНР в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.

Ранее заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин заявлял, что Бразилия не направляла Украине запрос о выдаче своего гражданина Рафаэля Лусварги, подозреваемого Киевом в участии в боквых действиях на стороне ДНР.