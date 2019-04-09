Украинские пропагандисты довели Норкина до микроинсульта

09.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинских политологов, журналистов и прочих «экспертов» нельзя приглашать на российские эфиры, потому что они только поливают грязью и ругают всё русское.

Об этом в ходе брифинга заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы требуем от всех СМИ прекратить приглашать с Украины политологов, журналистов и других. Они день и ночь очерняют, оскорбляют нашу страну, наших людей. Зачем мы это делаем?», – возмутился он.

Также Владимир Жириновский подчеркнул, что именно из-за агрессивности и невоспитанности украинских «экспертов» у некоторых интеллигентных людей, таких как российский телеведущий Андрей Норкин, начинаются проблемы со здоровьем.

«Норкина довели, он уже под наблюдением врачей. Это значит, как минимум, микроинсульт, и вообще, наблюдение врачей вводится, когда положение критическое. Он интеллигентный человек, и каждый день слышать потоки грязи и этого неуправляемого отрицательного азарта невозможно. Они совершенно не нужны», – резюмировал Жириновский.

Напомним, накануне ведущий телепередачи «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин бесследно пропал во время эфира. Позднее он так и не вернулся в студию, его заменил корреспондент Иван Трушкин. Пресс-служба НТВ объяснила произошедшее плохим самочувствием ведущего. Через некоторое время супруга Норкина пояснила, что у журналиста произошел гипертонический криз, вызванный стрессом на фоне сахарного диабета, и он был госпитализирован.