Украинские пропагандисты лепят из Тенюха героя Крымской весны

09.04.2019

Украинские военные в Крыму были готовы открыть огонь по «зеленым человечкам», но бывший тогда министром обороны Украины Игорь Тенюх не стал давать военным какие-либо указания.

Об этом в эфире одесского телеканала «7 канал» заявил военный журналист Леонид Матюхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни одного предателя у нас не было где-то до 15 числа (марта 2014 года – прим. ред.), не было ни одного предателя, солдаты были готовы выполнять приказ.

В общем, не 15-го, крайняя жирная точка была 20-го или 21-го числа, когда был разговор адмирала Тенюха с заместителем по гуманитарным вопросам морской пехоты Керчи. Это уже добило полностью личный состав», – поведал он.

Матюхина поспешил поддержать другой военный журналист Виктор Гром, заявив, что после речи Игоря Тенюха украинские военные в Крыму были окончательно деморализованы.

«Это когда в прямом эфире «1+1» включили Тенюха, бывшего министра обороны и Никифорова, заместителя по воспитательной керченского батальона морской пехоты, когда, в принципе, министр обороны тогдашний некорректно себя повёл и люди поняли, что просто их не ждут. Но хорошо, что Никифоров сделал так, чтобы больше людей вышло, чем собиралось, поэтому честь ему и хвала», – проявил «объективность» Гром.

Тем временем Леонид Матюхин продолжил утверждать, что украинские военные якобы были готовы одним махом расправиться со всеми вежливыми людьми.

«25-я бригада ВДВ, одно подразделений находилось в 36-й бригаде береговой обороны. Так случилось, что они, перед событиями, приехали на учения и задержались там. От них мы узнали, что их бригада идёт нам на помощь. Сказать вам, что это был подъём, что мы были уверены: «Ну всё, прячьтесь, ребята» – это было, наверное, дня два или три, мы жили этим и ждали, что они придут в Чонгар, будет команда и мы с этими ребятами, которые к нам «пришли в гости», покончим очень быстро», – утверждает журналист.

При этом никто из журналистов ни словом не намекнул на бездействие и молчание высшего руководства киевской хунты во время крымских событий.