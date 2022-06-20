Украинские пропагандисты повезут подбитые российские танки на выставку в Европу

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Новости Украины

Украинскими пропагандистами планируется выставка поврежденной российской техники в столицах Европы.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Polsat News.

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«Мы поможем тому, чтобы российские танки оказались в Европе, но в виде обломков. Мы планируем выставки поврежденной российской техники. Мы начнем с Варшавы, затем Берлина, Парижа, Мадрида и, наконец, Лиссабона», – заявил Алексей Резников.

На вопрос, закончит ли войну на Украине уход Путина от власти, Резников ответил, что «нет».

«Я никогда не думал, что только один человек в России ненавидит Украину. Весь Кремль проводит имперскую политику. Именно с ним нужно бороться», – уверяет украинский министр.

Напомним, по утверждениям украинского Генштаба, потери российских войск составили 1477 танков и сотен единиц другой военной техники.